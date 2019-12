© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il principale obiettivo per il centrocampo dell'Inter resta Arturo Vidal, ieri titolare e a segno in Barcellona-Alaves. Il cileno resta nella testa di Conte e anche Marotta e Ausilio si sono convinti che vale la pena fare un tentativo. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, la strada è complicata, perché i senatori del Barça hanno fatto capire ai dirigenti che gradirebbero la permanenza di Vidal fino al termine della stagione. Non sarà facile per i nerazzurri, visto che il Barcellona non apre al prestito e chiede 20 milioni di euro.