© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano alcune parole del presidente dell'Inter, Steven Zhang, direttamente dal sito ufficiale del club nerazzurro, a margine dell'assemblea degli azionisti del club nerazzurro: "La Nuova Era dell’Inter è iniziata e il Club ha avviato un significativo percorso di crescita per portare la società al top del settore. Con l’impegno di tutti lungo questi tre anni siamo certi di aver posto fondamenta solide, e ora il Club ha ottenuto una posizione più alta nel panorama dello sport, grazie al rafforzamento della società. I risultati ottenuti sul campo, gli investimenti e l’espansione del valore del nostro brand sono la prova dell’efficacia del nostro progetto. Milioni di tifosi in tutto il mondo fanno sentire al Club il proprio supporto e questo è motivo di grande stimolo per continuare a lavorare con l’obiettivo di essere sempre più innovativi e rivolti al futuro".