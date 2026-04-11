Ismajli legge male il rinvio di Montipò e Bowie lo punisce: 1-1 tra Torino e Verona
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Arriva il pareggio del Verona, che ritrova il gol in Serie A dopo tre gare a secco ancora con Bowie. Legge male Ismajli il rinvio di Montipò, con Bowie che è bravo a vincere il duello, stoppare la palla e bucare Paleari con il sinistro.
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