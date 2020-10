Joao Mario al PSG? L'Equipe si scusa: "Fatta confusione, a Parigi Danilo Pereira"

Risolto il misunderstanding di questa mattina. Un paio di ore fa, L'Equipe aveva lanciato la notizia di Joao Mario a Parigi per le visite mediche. La notizia non ha però trovato conferme e lo stesso quotidiano francese, adesso, ha fatto un passo indietro: "Ci scusiamo per l'errore, abbiamo fatto confusione sull'identità del giocatore". Il PSG sta infatti chiudendo l'acquisto di un altro centrocampista portoghese: è Danilo Pereira, in arrivo dal Porto in prestito con diritto di riscatto.