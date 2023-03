Juve, Allegri pensa già all'Inter: "Abbiamo 3 punti di vantaggio, obiettivo non farsi raggiungere"

vedi letture

Massimiliano Allegri è contento a metà per la vittoria della Juventus sul campo del Friburgo, che consente ai bianconeri di qualificarsi per i quarti di Europa League: "Non abbiamo fatto bene nel secondo tempo, abbiamo sbagliato nelle scelte di passaggio e nella gestione della palla. Su questo bisogna migliorare, troppi cali di attenzione. Sono contento per i ragazzi, hanno raggiunto un obiettivo ma non bisogna esaltarsi. La strada è lunga e questa vittoria ci servirà per preparare bene la sfida con l'Inter", ha detto il tecnico livornese ai microfoni di DAZN.

Vlahovic e Chiesa: "Sono contento per loro, i gol sono importanti sul piano psicologico. Dobbiamo però analizzare il brutto secondo tempo".

Sorteggio e avversari da evitare: "Sono rimaste in lizza Feyenoord, Manchester United, Siviglia. Dobbiamo essere pronti, perché diventa sempre più difficile".

La sfida con l'Inter: "Sarà importante. Se guardiamo il nostro cammino, senza la penalizzazione, siamo secondi con tre punti di vantaggio sull'Inter. Domenica l'obiettivo è quello di non farsi raggiungere".