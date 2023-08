Juve, ancora tanti dubbi su Pogba: l'assenza potrebbe anche protrarsi per tutto settembre

vedi letture

Incognita Pogba, sorriso Rabiot. Resta ancora incerto l’orizzonte del rientro del Polpo - sottolinea il Corriere dello Sport - ancora in recupero dopo l’infortunio di metà maggio al quadricipite destro. Paul si allena parzialmente in gruppo ma il ritorno al calcio giocato è ancora lontano: salterà il debutto in campionato con l’Udinese e l’esordio allo Stadium con il Bologna e dubbi ci sono pure per la trasferta di Empoli che precede la sosta per le Nazionali.

Pogba no, Rabiot sì. Si continua a navigare a vista, insomma, e questa incertezza potrebbe anche protrarsi per tutto il mese di settembre. Chi è rientrato in gruppo ieri, è invece Rabiot, che ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare il viaggio negli Stati Uniti ed è recuperato in vista dell’Udinese.