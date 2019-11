Juve-Atletico, matchday: Paulo Dybala il cambio di Cristiano Ronaldo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Dybala non è un trequartista ma un attaccante”. La stoccata è un po’ di spada e un po’ di fioretto. Forse non un vero e proprio attacco al suo predecessore, ma certamente un chiarimento di un punto di vista che appare nettamente all’opposto. Per Maurizio Sarri la Joya è più un uomo d’area che di rifinitura, anche se “Dybala sa giocare bene a calcio e si trova bene sia con Higuain che con Ronaldo”.

Altro che “tuttocampista”, insomma. Massimiliano Allegri, con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, aveva allontanato dalla porta il numero dieci, schiacciandolo talvolta sulla linea di centrocampo. Una mossa che non aveva reso felice il giocatore e aveva pesato tanto sul ruolino solito delle sue marcature stagionali. Una scelta netta, quella di Sarri, che però relega adesso l’attaccante a una staffetta con Gonzalo Higuain, preferendo spesso quest’ultimo nelle gare decisive.

Paulo Dybala, che ha già dimostrato di sapersi imporre sul match anche in corsa, appare comunque più contento della sua nuova collocazione della Juve sarriana. E prova in tutte le occasioni di lasciare il segno. Stasera contro l’Atletico Madrid potrebbe essere il cambio naturale di Cristiano Ronaldo a un certo punto della ripresa, questa volta senza polemica alcuna.