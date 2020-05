Juve, Cristiano Ronaldo è già a Torino: da oggi riapre la Continassa

vedi letture

Cristiano Ronaldo è rientrato a Torino, dopo due mesi a Madeira. Atterrato con il jet personale alle 22.20 di ieri sera a Caselle, con moglie e figli al seguito, il campione portoghese si è diretto immediatamente verso la sua residenza in collina, dove trascorrerà l’isolamento obbligatorio di quattordici giorni. Solo dopo potrà recarsi alla Continassa e riprendere gli allenamenti sul campo: a quel punto, calendario alla mano, insieme ai compagni visto che il primo giorno di libertà sarà il fatidico 18 maggio. Impeccabile il pluripallone d’oro, puntualissimo all’impegno preso con il club, ovvero quello di essere presente già al primo allenamento agli ordini di Sarri.

Anche gli altri giocatori all’estero dovrebbero ritornare a breve, e osservare di conseguenza il periodo di isolamento durante l’avvicinamento alla ripresa degli allenamenti di gruppo, per i quali in settimana dovrebbe arrivare un protocollo definitivo. Per adesso la fase due nel quartier generale bianconero si limita alle visite mediche (ieri svolte da buona parte dei giocatori a Torino) e l’inizio delle sedute individuali a partire da oggi, alla presenza di un medico e un preparatore. Il ritorno in città di CR7 è un segnale forte non solo per la Juve ma per l’intero movimento calcio italiano: la voglia di riprendere è tanta, le condizioni per farlo in sicurezza non sono così impossibili e i campioni sono già pronti per tornare in campo.