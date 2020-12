Juve, Cristiano Ronaldo e il futuro: "Mi sento bene ma non so cosa succederà"

Dopo aver ricevuto il Golden Foot, Cristiano Ronaldo ha parlato così anche in merito al suo futuro: "Se hai motivazioni il resto non importa. Cristiano oggi sta bene, mi sento in un grande momento ma non so cosa succederà. Vivo il presente, il momento, questo periodo è ottimo, sono felice. Sono ancora in ottime condizioni, al vertice e spero di giocare ancora molti anni ma non si può mai sapere. Questo è il calcio, questi siamo noi: non sappiamo cosa ci accadrà in futuro. Quando parlo con i giovani do sempre lo stesso consiglio, gli dico: 'Godetevi il momento, perché non sappiamo mai cosa può accadere in futuro. Può succedere qualunque cosa nella vostra vita, nella vostra famiglia. Godetevi il momento'. Il mio obiettivo, e lo immagino con gli occhi chiusi, è quello di avere un futuro molto molto luminoso. Abbiamo vinto l'Europeo 2016, dobbiamo restare con i piedi per terra. Ora vogliamo vincere il Mondiale, tutto è possibile nel calcio ma dobbiamo essere realisti. Il mio sogno è vincere sempre con il Portogallo, ho vinto due titoli, compresa la Nations League e adesso voglio il Mondiale. Ho vinto trofei in qualsiasi club in cui sono stato, la Coppa del Mondo è un sogno grandissimo".