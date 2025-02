Juve, Gatti: "Strano che uno come Fabregas dica cose simili. Se diamo quei rigori possiamo smettere"

vedi letture

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Como: "C'è tanto da crescere, abbiamo preso un gol nel primo tempo che non esiste, non si può subire una rete del genere. Adesso dobbiamo recuperare e concentrarci sulla Champions".

Fabregas si è lamentato tantissimo per il rigore non dato al Como per il tuo tocco di mano. Cosa pensa?

"Mi fa strano che un allenatore che ha giocato a livelli così alti nella sua carriera da calciatore dica una cosa del genere. Per ogni mezzo tocco si fischia subito rigore, noi difensori nel calcio di oggi siamo troppo penalizzati, non si può più fare nulla. Se diamo rigori così smettiamo di giocare. Ho messo la mano per coprire la palla. Avrei detto la stessa cosa a parti invertite, non esiste e non mi sarei arrabbiato".

Però questi rigori li danno a volte. Tipo quello dato alla Juventus su un tuo colpo di testa contro il Cagliari.

"L'errore è proprio questo. A fine partita andai dall'arbitro a dirglielo".

Nelle ultime settimane vediamo un Federico Gatti che esulta meno dopo gli interventi.

"Devo lavorare molto sulla stanchezza, perché giochiamo ogni tre giorni e a volte sono stanco, come i miei compagni. Però senza dubbio non devo perdere questa cosa, mi ha permesso di arrivare fino a dove sono. Ci manca il percorso di crescita ma ci dobbiamo arrivare presto, perché gli errori a questi livelli li paghi".