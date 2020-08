Juve, l'Hajduk Spalato chiede un milione per liberare Igor Tudor

Un milione di euro per liberare Igor Tudor. È questa, secondo la stampa croata, la cifra che l'Hajduk Spalato avrebbe chiesto alla Juventus per dire sì all'arrivo del tecnico come collaboratore di Andrea Pirlo. Soldi che la società bianconera non ha grandissima voglia di sborsare, anche se la sensazione, aggiunge Tuttosport, è che comunque un accordo alla fine si possa trovare.