Juve, l'idea Bernardeschi-Milan potrebbe riproporsi. A meno che non torni in auge con Sarri

vedi letture

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Juventus, ad esempio, la posizione di Federico Bernardeschi è diversa da quella di Higuain, visto che l'italiano già in inverno è entrato in più di un discorso. È legato sino al 2022 e non si ha notizia di un prolungamento. E se finisse sul mercato? Il Milan ci ha pensato nei mesi scorsi. Nulla di più facile che l’opportunità si riproponga. A meno che Fede non torni in auge con Sarri.