Juve, la prossima settimana Rabiot e De Ligt. Offerta per Pellegrini

Fonte: inviato a Torino

La sensazione è che il fine settimana possa regalare in casa Juve solo qualche cessione. Probabilmente una di grande richiamo, quella di Cancelo, destinazione Manchester City. Per i primi acquisti, perlomeno per le prime ufficialità in entrata, bisognerà attendere la prossima settimana. E per quanto la mamma di Rabiot ricordi “nel calcio siamo tutti scaramantici, meglio dire meno possibile fino a quando non è fatta”, la Juventus appare abbastanza serena sul figlio Adrien, che porterà a casa a parametro zero, e sull’operazione De Ligt, il vero colpo di quest’estate bianconera.

Gli uomini mercato della Juve si sono mossi negli ultimi giorni anche sulle tracce di Luca Pellegrini, un altro gioiellino della scuderia Raiola, che a metà della scorsa stagione la Roma ha girato in prestito al Cagliari. Accantonata l’ipotesi di scambio con Perin – l’estremo difensore adesso sembrerebbe più vicino alla Fiorentina con il gradimento di tutte le parti interessate – la Juve ieri ha rilanciato a 10 milioni l’offerta per Pellegrini, dopo un primo rifiuto di 8 milioni da parte della Roma.

Tanti i giovani della scuola juventina richiesti in questi giorni. Il Pordenone pronto a definire l’acquisto a titolo definitivo di Vogliacco, per il quale i bianconeri tengono il diritto di recompra. Magnani, la scorsa stagione al Sassuolo sott’osservazione della Juve, è richiesto dal Brescia. Mentre sul giovane Nicolussi Caviglia si potrebbero scatenare le richieste di buona parte di club di Serie A e Serie B per un prestito.