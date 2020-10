Juve-Napoli, Preziosi: "Mai mi sognerei di far intervenire l'ASL, ma il regolamento va rivisto"

vedi letture

"Juve-Napoli è stato uno spot mortale per il nostro calcio, ha minato alcune certezze, aprendo una voragine nella quale siamo sprofondati tutti". Pensieri e parole di Enrico Preziosi. Il presidente del Genoa, rinominato da tanti il presidente del focolaio per i 22 positivi tra i calciatori riscontrati nei giorni scorsi (molti dei quali si sono negativizzati), ha espresso il suo parere anche su Juventus-Napoli e il gran polverone che n'è seguito ai microfoni del Corriere dello Sport: "Il fatto non mi riguarda, peraltro è materia di procura federale. Resta inteso che mai mi sognerei di far intervenire l'ASL. Da quello che mi raccontano e si sente dire, il Napoli rischia una penalizzazione. Più che un rischio, è una certezza. Il regolamento tuttavia non va, deve essere rivisto, non ci sono santi".