Juve o Lazio per Mihajlovic? Sabatini: "Mi ha accarezzato dicendo che non parla con nessuno"

"Mihajlovic? Chiariamo una cosa: non c’è dicotomia o distonia tra noi e il mister. Non è che se noi lo accontentiamo lui resta e in caso contrario no". Parla così Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del Bologna, nella lunga intervista a Il Resto del Carlino: "Anche perché le sue richieste sono tollerabilissime: non ci ha mai fatto nomi di calciatori o campioni, ma caratteristiche di calciatori che gli servirebbero. Noi vediamo il calcio come Sinisa e Sinisa lo vede come noi, capendo in che direzione vanno il calcio e l’economia. Lui intende rimanere, ama la società che lo ha voluto e protetto, ma se arriva una chance importante dovrà farci i conti. Juve o Lazio? Sinisa mi ha fatto una carezza e mi ha detto che non sta parlando con nessuno. Gli credo, ma sono uomo di mondo".