Juventus-Rennes nel segno dei colpi di Massara: in gol sia Celik che Al-Taamari

Non sono mancati gli spunti e gli argomenti da sottolineare dopo la partita di ieri sera della Juventus, costretta sul 2-2 in casa propria dai francesi del Rennes nel match di Europa League che valeva per la 3^ giornata della Fase Campionato. Tra gli altri, anche un particolare filo che teneva insieme due giocatori andati a segno che ieri sera erano avversari ma condividono l'essere stati due intuizioni di mercato del dirigente Frederic Massara, oggi CFO dei bianconeri.

Il turco portato da Roma

Il primo gol della partita, per esempio, lo ha segnato Zeki Celik. L'esterno turco ha conosciuto Massara ai tempi della Capitale e ci ha instaurato un buon rapporto, tanto che era il dirigente a portare avanti con lui e il suo entourage i discorsi per il rinnovo di contratto con la Roma. Quello che però non è mai avvenuto e ha visto il terzino lasciare per approdare alla Juventus. Là dove si era appena insidiato... Massara. Difficile che sia una coincidenza.

Quel colpo del febbraio '25

Il secondo gol del match lo ha segnato un altro giocatore legato a Massara, l'attaccante giordano Musa Al-Tamari. Arrivato al Rennes a febbraio del 2025 dal Montpellier per 8 milioni di euro, è stato uno di quei giocatori portati in Bretagna dal dirigente nel suo periodo in Ligue 1. Ieri sera ha finito per dargli un dispiacere, segnandogli contro.