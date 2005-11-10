Juventus, Massara: "Assenze numerose, ma non vogliamo alibi. Abbiamo risorse all'altezza"

Frederic Massara, DS della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita della sfida di Europa League contro l'Az Alkmaar. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il mister sta gestendo una situazione complessa, le assenze sono numerose, ma abbiamo delle risorse all'altezza e ci aspettiamo che lo dimostrino. Non vogliamo alibi. Penso che il messaggio di Spalletti vada letto come un richiamo alle responsabilità di tutti, non dobbiamo aspettare che il momento passi o che cambi qualcosa intorno a noi. Abbiamo ribadito totale fiducia al mister e vogliamo dimostrarlo. Alajbegovic? È un talento che era seguito da mezza Europa e anche dalla Juventus prima del mio arrivo. C'è un team che si confronta e cerca di fare investimenti. Ancora è molto giovane e dobbiamo dargli il tempo di adattarsi ad un campionato così difficile come quello italiano. L'italianità è un elemento essenziale nel campionato, non è solamente stata la forza della Juve, ma anche di altri club. Ritrovare un nucleo italiano forte è una necessità, bilanciato con calciatori stranieri che ci permettano di creare un blocco compatto".