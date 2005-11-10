Juventus, Massara: "Dobbiamo dare continuità ai risultati, gennaio è ancora lontano"

Prima della sfida contro la Lazio ai microfoni di DAZN, ha parlato Frederic Massara, Chief Football Officer della Juventus: "E' molto importante questo scontro per dare continuità di risultati, è importante dare continuità alle prestazioni e all'atteggiamento. C'è ancora molto tempo prima di gennaio, abbiamo anche Ekhator davanti. I due centravanti sono una soluzione, questa sera parte Kolo Muani e non è detto che non giochino insieme a partita in corso".

Quanto è cambiato il calciomercato per le italiane?

"Stiamo vivendo un momento particolare del mercato internazionale, la situazione è anche peggiorata per il calcio italiano. Siamo meno competitivi di altri campionato, dobbiamo fare investimenti diversi. Dobbiamo abituarci ad essere più creativi per trovare soluzioni funzionali".