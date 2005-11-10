Frederic Massara, direttore sportivo della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara di Europa League contro l'Omonia Nicosia: "Ѐ un obiettivo importante quello dei playoff, che non credo possa essere raggiunto stasera ma la vittoria per noi è indispensabile in una gara che sulla carta può sembrare abbordabile ma dobbiamo assolutamente diffidare perché l'Omonia ha delle qualità che possono anche impensierirci".

State lavorando su un attaccante per gennaio?

"Quello di stasera non è un esperimento, Ekhator è un calciatore forte dell'Under 21 che ha già fatto vedere le sue qualità in questo campionato. Poi è un 2006 e sappiamo quanto pesa la maglia della Juventus. Non dobbiamo mettergli una pressione eccessiva, ma siamo fiduciosi che possa darci delle soddisfazioni. Per quanto riguarda il mercato è sempre molto presto, bisogna vedere cosa si potrà fare anche all'interno di paletti finanziari che dobbiamo rispettare: se ci saranno delle opportunità per poterci migliorare saremo pronti a coglierle".

Cosa manca a questa rosa?

"Intanto ci auguriamo di recuperare qualche giocatore, il mister non cerca alibi ma ha dovuto fronteggiare una grande emergenza. Lui è stato bravo anche in passato a trovare soluzioni nelle difficoltà".

Spalletti ha parlato di centimetri...

"I centimetri non mancano in questa squadra, penso che si riferisse a caratteristiche fisiche. Direi che siamo piuttosto corazzati".