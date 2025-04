Juve, Tudor: "Fiducia in Vlahovic e Kolo Muani. Possono giocare anche insieme"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato anche delle ultime prestazioni di Vlahovic e Kolo Muani: "Ho visto tutti bene, anzi mi danno fiducia. Io sono molto fiducioso per il contributo che potranno dare Vlahovic e Kolo Muani".

Domani si potranno vedere Vlahovic e Kolo Muani insieme?

"Sa bene cosa le risponderò. Potrebbe succedere, non le rispondo, può accadere sia dall'inizio e sia a partita in corso. Possono giocare insieme, oppure no".

Sul Lecce e Krstovic?

"È un giocatore forte e pericoloso. Il Lecce gioca bene e apprezzo il suo allenatore. Bisogna rispettare tutti, ma siamo noi quelli che devono decidere la gara e con tutto il rispetto per gli altri, ma noi dobbiamo sempre concentrarci su noi stessi".

Su Conceicao?

"Giocatore che mi piace tanto, giocatore forte, che ti può risolvere, dribbla, salta l'uomo. Mi dispiace tanto che non giochi, so come si sentono, ma una partita a settimana, le possibilità diminuiscono. Se vi vedo, vi faccio giocare. Sono più contento se cambio opinione, gli ho detto proprio questa roba qua. Vale per lui e per gli altri. Sono importanti tutti, soprattutto quelli che non giocano. E' importante. Con 5 cambi, calcio diverso. Sono tutti e due forti. Spero di trovare maggiore equilibrio e mi piacerebbe vederli giocare insieme, si può fare, serve tempo ma si può fare".