Juve, Weah è il primo rinforzo: risolti gli ultimi dettagli per l'esterno del Lille

"Sono sempre stato juventino, mi sono innamorato della Juve con Platini e se mi chiede con quale altra squadra avrei voluto giocare dico Juve. Spero tanto di vedere Timothy giocare in Italia prima o poi”, a parlare è George Weah in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport qualche giorno fa. E chissà che l’ex stella del Milan non sapesse già che, da lì a qualche ora, il figlio Timothy si sarebbe così vertiginosamente avvicinato a vestire la maglia della squadra del cuore del papà.

Ultimi contatti di ieri per sistemare i dettagli: Weah pronto a sbarcare a Torino.

La Juventus ha mosso passi importanti che, salvo sorprese inaspettate, risulteranno nelle prossime ore decisivi per il passaggio di Timothy Weah in bianconero. Dopo i primi sondaggi effettuati qualche mese fa, consapevoli della situazione contrattuale (scadenza giugno 2024) del ragazzo statunitense con passaporto francese, negli ultimi giorni la dirigenza di Madama capitanata da Giovanni Manna ha accelerato i contatti con le parti: accordo quinquennale col ragazzo figlio d’arte, ultimi dettagli sistemati ieri con il Lille per un trasferimento tra i 10 e i 12 milioni di euro fra parte fissa e bonus. La prossima settimana il figlio d’arte dovrebbe sbarcare a Torino con un volo proveniente da New York completare ufficialmente il suo passaggio in bianconero.

Un nuovo esterno per la Juve: negli ultimi mesi il passaggio a terzino.

Qualcuno pensa che sarà il sostituto di Cuadrado, altri che possa essere una soluzione offensiva in più, sempre sugli esterni, dopo l’addio di Di Maria. La realtà è che nella testa di Allegri, oggi, c’è la soluzione di continuità rispetto a come si è chiusa la stagione passata con un 3-5-2 in cui, sia a destra che, se necessario, a sinistra, Weah può muoversi sfruttando velocità e atletismo. Un innesto di prospettiva e con caratteristiche utili per il corso della Juve: sul campo e progettuale con un classe 2000 da aggiungere in rosa, migliorare e valorizzare.