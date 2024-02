Juventus, Allegri: "Potevamo fare meglio negli ultimi 16 metri, serviva anche più fortuna"

vedi letture

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida esterna sul campo dell'Inter, terminata 1-0 per i nerazzurri.

C'è qualcosa che l'ha delusa?

"Potevamo fare meglio negli ultimi 16 metri. Il primo tempo è stato bloccato, senza grosse occasioni da entrambe le parti. Abbiamo subito un gol dove potevamo difendere meglio e poi il secondo tempo è stato più aperto dove potevamo segnare entrambi. Stasera dopo 3 anni tornavamo a giocare per il vertice, contro una squadra forte e costruita per lo scudetto".

Troppi errori in mezzo al campo?

"Più negli ultimi 16 metri, ma i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo passato una settimana non bella, ma dobbiamo riprendere a vincere e continuare il percorso che ci dovrebbe portare a giocare la Champions l'anno prossimo".

Si può trovare un compromesso tra primo e secondo tempo?

"Nel primo tempo era bloccata, poi essendo in svantaggio dovevamo prenderci dei rischi uscendo meglio col palleggio".

Vlahovic nervoso?

"I ragazzi che hanno poca esperienza in questo tipo di partite le sentono. Nella ripresa ci siamo più liberati, la crescita passa dagli errori e in queste situazioni serve anche più fortuna per portare a casa un risultato".

Chiesa per Yildiz cambio per questioni fisiche?

"Chiesa non si allenava da 2 settimane, ha fatto 20 minuti e deve migliorare molto la condizione".

Ci credete ancora?

"Noi intanto pensiamo a battere l'Udinese e non sarà facile. Abbiamo il Milan vicino e questa sconfitta nonn pregiudica nulla".