Juventus, Allegri: "Punto importante, ma se c'è da uccidere l'avversario bisogna farlo"

vedi letture

Un pareggio, quello ottenuto dalla Juventus contro il Genoa, che nega alla squadra bianconera la possibilità di scavalcare l’Inter in vetta alla classifica. Un risultato che non può soddisfare Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, che sottolinea come “non era semplice giocare contro questo Genoa, la squadra ha fatto una buona prestazione. Ma bisogna crescere perché per rimanere in cima bisogna capitalizzare ed essere più efficaci; quando c’è da uccidere l’avversario, va fatto, quando hai occasioni importanti devi fare gol. E’ un punto importante, diamo seguito alla striscia positiva e ora dobbiamo prepararci per Frosinone. Sono contento della prestazione“, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Decisioni arbitrali l’hanno scontentata?

“La terna è stata brava, sono contento. Non do mai giudizi, non fa parte del mio mestiere. In tutte le partite ci sono episodi analoghi che vengono valutati in un modo o in un altro, è difficile avere una linea guida unica perché l’episodio è soggettivo. Se entriamo nelle robe soggettive, lo dissi sette anni fa, diventa un problema”.

C’è un problema di uniformità arbitrale?

“E’ normale che non ci sia perché sono casi soggettivi. Non è il fuorigioco, sono cose vecchie e lo dissi già anni fa. Gli arbitri sono bravi, arbitrano bene e vanno lasciati arbitrare”.

Ha avuto la sensazione che si sia sentita la mancanza di Rabiot?

“Chi l’ha sostituito ha fatto una buona partita, così come tutta la squadra. Abbiamo avuto delle situazioni che dovevamo sfruttare, ma il nostro percorso deve andare avanti, dobbiamo lavorare sereni e guardare oltre”.

Rigore a Chiesa?

“Vlahovic ha dato la palla a Chiesa, si vede che non era sereno dopo i rigori sbagliati. Ma anche oggi ha fatto una buona partita, deve stare tranquillo, anche oggi si è messo a disposizione e deve continuare a lavorare”.