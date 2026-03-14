Juventus, Bremer: "Contava solo vincere, dietro stavamo prendendo troppi gol ultimamente"
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Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro l'Udinese. Le sue parole: "E' stata una bella partita, stavamo prendendo troppi gol dietro ultimamente. Oggi contava solo vincere".
C'era un giocatore da controllare, non l'hai mollato.
"Sì, sapevamo che era tosta. E' una squadra fisica. Abbiamo contenuto bene con Kelly".
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