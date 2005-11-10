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Roma Women, si separano le strade con la danese Emilie Bosshard Haavi
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Finisce l'avventura alla Roma Women per Emilie Bosshard Haavi attaccante norvegese della formazione di Luca Rossettini.
"Con sette trofei in 153 presenze, 33 gol e 35 assist sei diventata la calciatrice straniera con più partite giocate in giallorosso, avrai sempre un posto speciale nella nostra storia. In bocca al lupo per il futuro, Emilie!" questo il post pubblicato dal club giallorosso per salutare la calciatrice.
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