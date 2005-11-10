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Ternana Women, risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Ardizzone
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La Ternana Women ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Mauro Ardizzone, subentrato a stagione in corso sulla panchina della prima squadra.
Il bilancio della stagione
Il club ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto da gennaio, culminato con la permanenza in Serie A e il decimo posto nella prima storica stagione della società nella massima categoria.
I saluti del club
La società ha espresso gratitudine ad Ardizzone e gli ha rivolto gli auguri per il prosieguo della carriera, chiudendo così ufficialmente il rapporto professionale.
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