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La Ternana riparte dalle certezze: Schroffenegger ha firmato un triennale con le umbre

La Ternana riparte dalle certezze: Schroffenegger ha firmato un triennale con le umbre
© foto di Ternana Women
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 09:19Calcio femminile

"La Ternana Women riparte dalle sue certezze. E tra queste c’è ancora Katja Schroffenegger. La società rossoverde è lieta di annunciare il rinnovo del contratto del portiere classe 1991, protagonista assoluta della seconda parte della stagione e punto di riferimento dentro e fuori dal campo nella conquista della permanenza in Serie A e del decimo posto finale. Schroffenegger ha sottoscritto un accordo annuale con la Ternana Women". Con questo comunicato il club rossoverde, che sarà ancora al via della prossima Serie A Women, ha annunciato il prolungamento dell'esperta portiera.

“Sono molto contenta di rimanere perché mi sono trovata bene in questi mesi. Finalmente ho ritrovato il sorriso, la serenità e questo è grazie alle persone. Da parte mia c'è tanta voglia di proseguire questo cammino. - sono le parole della calciatrice ai canali ufficiali - Inoltre ho rinnovato perché penso che ci siano tutti gli elementi per compiere i prossimi step che ci consentiranno di fare meglio nella prossima stagione in Serie A".

Arrivata a Terni nel mercato invernale, Katja ha portato fin da subito esperienza internazionale, personalità e qualità tecniche al servizio della squadra, diventando in poco tempo una delle leader del gruppo. Il suo arrivo ha rappresentato un valore aggiunto importante nel percorso di crescita della squadra.

“Ripartiamo da uno dei pilastri che ha portato valore a questa società: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Katja Schroffenegger - le parole dell'Amministratore Delegato Paolo Tagliavento -. Oltre al suo valore tecnico, che è indiscutibile, ciò che la contraddistingue è il suo approccio al lavoro. Ha dimostrato qual è la strada giusta, perché se dopo tutto quello che ha passato a livello di infortuni riesce a disputare un campionato del genere, è grazie alla sua qualità mentale e alla cultura del lavoro che porta ogni giorno. Questo deve essere d’esempio a tutte le ragazze. Nel nostro gruppo ci sono tante giovani e per loro deve essere un faro. Lei, insieme a chi ormai da anni è con noi e continua a trasmettere questo tipo di mentalità, ci aiuterà a far crescere ancora questo gruppo”.

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