Juventus, Bremer non pensa all'addio: il brasiliano vuole restare in bianconero
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Nonostante le recenti dichiarazioni sulla volontà di a vincere trofei, il futuro di Gleison Bremer resta saldamente legato alla Juventus. Secondo quanto riferito da Sky, il difensore brasiliano è felice in bianconero e non ha manifestato l'intenzione di lasciare Torino. La società, dal canto suo, non considera il centrale sul mercato, anche se eventuali offerte di grande livello verrebbero comunque prese in esame.
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