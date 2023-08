Juventus, continua la caccia al centrocampista: può tornare d'attualità anche Samardzic

vedi letture

La Juventus continua la ricerca di un centrocampista dopo le cessioni, quasi definite, di Denis Zakaria e Nicolò Rovella. Come riportato da Gazzetta.it, la Vecchia Signora potrebbe clamorosamente inserirsi per Lazar Samardzic, il cui trasferimento all'Inter è in stand-by dopo che gli agenti del calciatore hanno alzato le pretese alla firma, nonostante le visite mediche già sostenute e superate. Dalla Continassa piovono smentite, ma il club bianconero ha seguito il calciatore in passato e se dovesse tornare sul mercato potrebbe ritornare d'attualità.

Per quanto riguarda gli altri nomi sui taccuini, prende quota la candidatura di Habib Diarra dello Strasburgo, classe 2004 che piace molto anche al Wolfsburg. Restano vive anche le candidature di Khephren Thuram del Nizza, che però costa molto, e di Thomas Partey dell'Arsenal.