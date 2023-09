Juventus, Danilo: "Non esistono partite facili, abbiamo dimostrato di avere orgoglio e fame"

vedi letture

La Juventus batte l'Empoli con un netto 2-0 e sale a 7 punti in classifica. Protagonista del match Danilo, difensore bianconero che ha aperto le marcature: "Non ci sono partire facili, l'anno scorso ci hanno fatto soffrire e volevamo dimostrare che quello che è successo è un episodio. Questa squadra ha orgoglio e fame. Empoli gioa con reparto difensivo corto e tre che rimangono alti, ma siamo stati bravi e siamo felici per questa vittoria", le sue parole a fine match ai microfoni di Sky Sport.