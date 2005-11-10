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Accordo totale tra Juventus e Tottenham, è fatta per Sarr: i dettagli dell'operazione

Accordo totale tra Juventus e Tottenham, è fatta per Sarr: i dettagli dell'operazione TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 09:10Serie A
Il centrocampista degli Spurs si trasferirà in Italia. Carnevali avrebbe voluto Kessié, che però ha accettato l'Atalanta.

La Juventus si è assicurata Pape Matar Sarr. Ormai era nell'aria da diverse ore, ma il club bianconero poco fa ha raggiunto l'accordo con il Tottenham per il centrocampista che è di fatto l'alternativa a Franck Kessie, ivoriano che ha deciso di accettare la corte dell'Atalanta a parametro zero. Così Luciano Spalletti è stato accontentato, visto che Thuram rischia di doversi operare e saltare un bel po' di stagione.

I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'operazione dovrebbe sfiorare i 2 milioni di euro per il prestito oneroso e 28 per il diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento del 50% delle presenze rispetto al totale delle partite giocate e alla qualificazione a una competizione europea. Quando manca dunque poco più di un giorno al termine del mercato, ecco che la Vecchia Signora si rinforza nel reparto di mezzo con il giocatore di cui necessitava.

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