Juventus, Danilo spiega: "Stagione cresciuta dopo il Maccabi. Siamo sempre rimasti uniti"

Ai microfoni di JTV ha parlato Danilo dopo il pareggio contro lo Sporting CP di ieri che è valso l'accesso alle semifinali di Europa League: "Abbiamo fatto la partita giusta, lo Sporting ha tanti giovani bravi e un allenatore bravo a dare organizzazione. Noi siamo stati cattivi e abbiamo meritato la qualificazione. I nostri giovani sono bravi a giocare a calcio e va dato merito al progetto Next Gen; la nostra stagione è cresciuta dopo il Maccabi, abbiamo vissuto tante cose particolari ma siamo sempre stati uniti. Ora siamo qui, abbiamo 45 giorni per fare qualcosa di bello, iniziando domenica: col Napoli dobbiamo dare una dimostrazione di forza. Vedere la classifica così per noi è un premio, non abbiamo mai cercato alibi e ce lo meritiamo: ora continuiamo a lavorare per migliorare".