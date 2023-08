Juventus, domani la ripresa degli allenamenti alla Continassa: Rabiot verso il rientro

La tournée negli Stati Uniti ormai è alle spalle. La Juventus è pronta a tornare al lavoro per preparare il prossimo campionato. Tre giorni di riposo necessari per smaltire il fuso orario e poi tutti alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri per riprendere gli allenamenti. E’ infatti prevista per domani la ripresa delle sedute per l’ultima settimana senza campionato dei bianconeri con un ritorno importante in mezzo al campo.

Rientro in gruppo per Rabiot

Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, Adrien Rabiot rientrerà in gruppo. Il centrocampista francese in queste settimane ha lavorato per smaltire un problema al polpaccio ma da domani sarà a completa disposizione. Domani sono anche previste le visite di Facundo Gonzalez.