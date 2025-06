Ufficiale Addio Juventus, si riparte dall'Aston Villa. Ecco il nuovo incarico inglese di Calvo

Confermato l'addio di Francesco Calvo alla Juventus, con nuova destinazione professionale per il dirigente che è in Premier League, all'Aston Villa come previsto. L'ormai ex Director of Revenue and Institutional Relations alla Juventus (incarico nel quale era responsabile di tutti i flussi di ricavi e dei rapporti con i principali stakeholder istituzionali del calcio, come FIFA, UEFA, ECA e Serie A) è stato ufficialmente nominato quale nuovo Presidente delle operazioni commerciali.

Ci sono anche delle prime dichiarazioni di Calvo: "È un grande onore per me entrare a far parte di questo Club in un momento così emozionante. Tutti nel mondo del calcio conoscono la storia e il tifo appassionato per l'Aston Villa. Negli ultimi anni, abbiamo visto questo iniziare a essere accompagnato da successi sul campo e progressi fuori dal campo sotto l'ambiziosa proprietà di V Sports. Non vedo l'ora di lavorare con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, Unai Emery e tutti all'Aston Villa per continuare a far progredire questa grande istituzione".

Il presidente esecutivo Nassef Sawiris ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Francesco Calvo all'Aston Villa. Ha un curriculum eccezionale in alcuni dei più grandi club d'Europa e porta con sé una grande esperienza. Il nostro obiettivo è che l'Aston Villa possa competere ai massimi livelli in tutto ciò che facciamo, sia dentro che fuori dal campo. Le competenze, le relazioni e l'esperienza di Francesco si riveleranno preziose per trasformare questa ambizione in realtà".