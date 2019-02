Juventus, Emre Can: "Parma? Una lezione, non possiamo subire tre gol"

Fonte: parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato ai microfoni di Sky, il centrocampista della Juventus, Emre Can, è tornato a parlare del pareggio della scorsa settimana con il Parma. Queste le parole del giocatore in merito: "Qui in Italia le squadre sono tutte preparate tatticamente. In Inghilterra forse si gioca un calcio più veloce, ma qui è più complicato segnare. Da gare come quella contro il Parma possiamo imparare qualcosa: abbiamo fatto un buon possesso palla, ma anche se abbiamo fatto tre gol non si può concederne altrettanti agli avversari. Dobbiamo lavorare di più in difesa. Certo, è meglio sbagliare adesso anziché più avanti durante la stagione".