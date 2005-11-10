Juventus, esami alla spalla per Conceicao: probabile lussazione contro la Lazio

Controlli medici in corso per Francisco Conceicao. Come raccolto da TMW, l'esterno portoghese è appena arrivato al JMedical per fare degli esami alla spalla infortunata nella gara di ieri contro la Lazio. Per il calciatore della Juve probabile lussazione.

La pagella di Conceicao su TMW

Dal 67' Conceicao 6 - Entra quando la partita è di fatto già chiusa. Ha poche colpe.

Il rendimento stagionale di Conceicao

Il figlio d'arte in questa stagione ha collezionato finora 9 presenze con un gol e un assist. Sono stati 525, invece, i minuti da lui giocati.