Juventus, esami alla spalla per Conceicao: probabile lussazione contro la Lazio

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Juventus, esami alla spalla per Conceicao: probabile lussazione contro la LazioTMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 11:52Serie A
autore Giacomo Iacobellis
19.10.2026 11:52Serie A
L'esterno portoghese è appena arrivato al JMedical per verificare le condizioni della sua spalla, ko nella sconfitta coi biancocelesti di ieri sera.
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Controlli medici in corso per Francisco Conceicao. Come raccolto da TMW, l'esterno portoghese è appena arrivato al JMedical per fare degli esami alla spalla infortunata nella gara di ieri contro la Lazio. Per il calciatore della Juve probabile lussazione.
La pagella di Conceicao su TMW
Dal 67' Conceicao 6 - Entra quando la partita è di fatto già chiusa. Ha poche colpe.
Il rendimento stagionale di Conceicao
Il figlio d'arte in questa stagione ha collezionato finora 9 presenze con un gol e un assist. Sono stati 525, invece, i minuti da lui giocati.
Fonte: Camillo Demichelis
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