Juventus, Gatti può ritrovare Allegri al Napoli: maxi-incasso in vista per i bianconeri
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Federico Gatti può lasciare la Juventus, per ritrovare un allenatore del suo passato. Il difensore centrale è infatti nel mirino del Napoli, che aspetta soltanto la risoluzione del contratto tra Massimiliano Allegri e il Milan per ufficializzare l’arrivo dell’allenatore livornese, pronto a firmare un contratto triennale.
Tra gli obiettivi, ci sarebbe proprio il centrale, allenato in bianconero da Max, che ora vorrebbe averlo anche sul Golfo. Secondo quanto riferito da SportMediaset, l’affare potrebbe chiudersi attorno ai 20 milioni di euro.
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