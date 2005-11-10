Juventus, Kolo Muani e Alajbegovic in arrivo. Gatti può partire

La Juventus corre per chiudere Kolo Muani e Alajbegovic prima della tournée. Gatti piace al Napoli, mentre restano vive le piste Zirkzee e Suzuki.

La Juventus prova ad accelerare il proprio mercato prima della partenza per Hong Kong. Come scrive Tuttosport, Randal Kolo Muani è atteso nelle prossime ore a Torino, con l’obiettivo di completare visite e firma in tempo per aggregarsi alla squadra di Luciano Spalletti. L’accordo con il Paris Saint-Germain sarebbe stato raggiunto, ma restano alcuni dettagli da sistemare. Anche l’amministratore delegato Carnevali ha predicato prudenza, pur confermando che l’operazione è ormai vicina alla conclusione.

Alajbegovic può cambiare le gerarchie

La dirigenza lavora contemporaneamente per completare l’arrivo di Kerim Alajbegovic. Il talento bosniaco dovrebbe aggiungere qualità e alternative sulla trequarti, ma il suo inserimento potrebbe influenzare anche il futuro di Francisco Conceiçao. Una sua investitura immediata permetterebbe infatti alla Juventus di valutare eventuali offerte importanti per il portoghese, seguito da alcuni club di Premier League.

Gatti nel mirino del Napoli

Sul fronte delle uscite, Federico Gatti è diventato uno dei nomi più caldi. Il difensore piace al Napoli e i contatti sarebbero proseguiti anche nelle ultime ore. La Juventus continua invece a valutare Bremer oltre 45 milioni, mentre per Kelly non sono ancora arrivate proposte concrete. Una cessione nel reparto arretrato sarebbe necessaria per finanziare un nuovo ingresso.

Zirkzee e il rebus portiere

In attacco resta viva la pista Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, ma prima dovrà essere definito il futuro di Jonathan David. Anche la porta rimane un nodo aperto. Suzuki del Parma è in pole, ma costa almeno 30 milioni. Sullo sfondo restano Vicario, Trubin e Kobel. Carnevali ha riassunto il momento con poche parole: "Ci siamo quasi". Ora la Juventus aspetta che il mercato trasformi quel quasi nei primi annunci.