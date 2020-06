Juventus, i capitani scuotono lo spogliatoio: "Vietato rilassarci, remiamo tutti uniti"

Dopo la partita persa ai rigori in finale di Coppa Italia, è suonato forte un allarme all'interno dello spogliatoio della Juventus, soprattutto a causa dell'atteggiamento mostrato in campo dai bianconeri. Per questo, dopo il match, tre leader dello spogliatoio come Buffon, Chiellini e Bonucci si sono prima confrontati tra loro e poi, con l'ok di Sarri, hanno parlato al resto della squadra. "Il destino è nelle nostre mani, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte e non possiamo permetterci di rilassarci. Ora ripartiamo alla grande in campionato". Questo il succo del discorso alla rosa con i capitani di ieri, di oggi e di domani che hanno anche ribadito che nessuna vittoria è scontata e che per vincere lo scudetto bisognerà lottare fino all'ultima giornata. Un discorso che ha fatto breccia e portato subito ai tre punti contro il Bologna, per la gioia di Sarri e di tutto l'ambiente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.