Juventus, il Man City ha chiesto informazioni su Alex Sandro: canale aperto con i bianconeri

Pep Guardiola ha chiesto al Manchester City un esterno sinistro da inserire in rosa e Alex Sandro sembra avere il pedigree giusto per poter ricoprire questo ruolo. I Citizens hanno chiesto informazioni precise sul brasiliano e il suo contratto, aprendo un canale con i bianconeri per l'eventuale acquisto del calciatore. La sensazione è che nei prossimi giorni il ds juventino Paratici debba riprendere l'aereo verso l'Inghilterra per provare a chiudere più di un affare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.