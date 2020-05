Juventus, il rientro in Italia di Gonzalo Higuain slitta a metà della prossima settimana

Il ritorno in Italia di Gonzalo Higuain era previsto per la giornata di lunedì. Secondo la Gazzetta dello Sport però il rientro del Pipita è slittato di qualche giorno, venendo posticipato alla seconda metà della prossima settimana. La decisione è arrivata in accodo con la Juventus per diveri fattori: la madre Nancy continua le proprie cure e lo stesso giocatore vorrebbe aspettare notizie sull’eventuale ripresa del campionato per evitare una doppia quarantena causata dal doppio viaggio Argentina-Italia-Argentina.