Juventus, Khephren Thuram può rientrare prima. Difficile Romano per gennaio: il costo

La Juventus sceglie la linea della prudenza e rinvia a metà dicembre qualsiasi valutazione strategica sul mercato invernale, in attesa di capire come evolverà l'emergenza a centrocampo e quali saranno le risposte dai recuperi di Manuel Locatelli e Khephren Thuram. Per il regista azzurro, finito sotto i ferri per la sutura del menisco del ginocchio destro, si ipotizzano tra i 5 e i 6 mesi di stop, con un rientro sperato tra febbraio e marzo. Per il mediano francese, operato a fine agosto alla cartilagine del ginocchio dopo l'inefficacia della terapia conservativa, l'accelerazione decisiva per il ritorno in campo è prevista a inizio dicembre. Qualsiasi mossa in entrata a gennaio dipenderà proprio dal loro stato di salute, ma fino a Natale le strategie restano dunque congelate.

Piace una gemma di Cagliari

Nell'attesa, Luciano Spalletti punta a valorizzare e motivare le risorse attualmente a disposizione nel reparto mediano: oltre al costante apporto di Weston McKennie, Spalletti confida di rilanciare Douglas Luiz, dare nuove chance a Teun Koopmeiners e inserire gradualmente Pape Daouda Sarr, finora non al meglio sotto il profilo atletico. Intanto, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali valuta i profili per il futuro, mantenendo la linea di investire su elementi formati in Italia, data anche l'assenza di sostituti naturali per Locatelli. Tra i nomi graditi figura Alessandro Romano, centrocampista ex Roma recentemente convocato in Nazionale dal commissario tecnico Roberto Mancini. Tuttavia, la pista appare impraticabile per gennaio poiché il Cagliari non intende cederlo e la valutazione del cartellino ha già toccato quota 30 milioni di euro. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

In futuro...

I residui interrogativi di mercato restano legati alla corsia mancina - in caso di eventuale partenza di Juan Cabal - e all'attacco, dove la ricerca di una punta fisica andrà valutata alla luce del rendimento di Randal Kolo Muani, Nick Woltemade e del giovane Jeff Ekhator. Quest'ultimo, frenato da due intoppi muscolari ma ormai vicino al rientro, gode della massima fiducia del club, intenzionato a testarlo come terzo centravanti fino a fine stagione prima di ipotizzare un eventuale prestito per farlo giocare con maggiore continuità.