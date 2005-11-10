Stasera gioca all'Olimpico, ma sul mercato il Cagliari ha già vinto con il colpo Romano

Il martedì della 9^ giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale in questa edizione del campionato italiano, presenta come piatto serale anche la sfida dello stadio Olimpico tra la Roma e il Cagliari. Una partita che dovrebbe avere tra i suoi protagonisti Alessandro Romano, giovane centrocampista capace di ben figurare nell'avvio di stagione in Sardegna, dopo essere stato acquistato in estate proprio dai giallorossi della Capitale.

5,4 milioni per chi aveva fatto solo la B

Ve lo abbiamo già rivelato, nonostante la formula sia un prestito con obbligo di riscatto che si attiva a determinate condizioni, Romano può essere già considerato di fatto un calciatore della Roma: gli obiettivi prefissati sono poco più che formalità per una squadra di calcio. Per quanto non lo sia, insomma, può essere visto come un acquisto a titolo definitivo, per quanto in proiezione futura sui bilanci. Un colpo da 5,4 milioni di euro tra onere del prestito (500mila euro) e riscatto (4,9 milioni): sembra una cifra banale, almeno per il calciomercato di primo livello, ma va considerato che prima di Cagliari, il classe 2006 aveva solo un'esperienza di qualche mese in Serie B, allo Spezia.

Quanto potrebbe valere oggi Romano

Insomma, al di là di come finirà la partita di questa sera, si può dire che in sede di mercato il Cagliari abbia già vinto completando l'acquisto di Romano. Pure in previsione di una possibile vendita futura, visto che già oggi il suo valore si è come minimo triplicato, avendo anche già giocato con la nazionale italiana.