Fabio Paratici ha un grande rapporto con il Real Madrid. Un feeling nato ai tempi del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juve che ha permesso al Direttore sportivo della Fiorentina di ottenere in prestito il gioiello Franco Mastantuono. L'operazione sta funzionando al meglio. Vanoli ha in rosa una stella capace di cambiare con i suoi colpi l'andamento delle partite e il Real ha trovato una realtà che permette al suo giovane talento di giocare con continuità. Continuando nel migliore dei modi il suo percorso di crescita.

UN ALTRO ANNO DI PRESTITO

Non ci sono accordi scritti per il futuro ma Paratici e il Real sono pronti a rinnovare di un altro anno il prestito. Le due società hanno colloqui continui su questo fronte. Resta soltanto da ridiscutere l'accordo economico. Agli spagnoli il prestito secco (tra l'altro con parte dell'ingaggio pagato) non va più bene. Sulla scia di quella che è stata in passato l'operazione Nico Paz e Como hanno la precisa volontà di cominciare a monetizzare il cartellino del fantasista argentino. Insomma, la Fiorentina dovrà mettere sul piatto un prestito oneroso intorno ai due milioni. Che possa prevedere anche un futuro riscatto e contro riscatto a favore naturalmente del Real..

DECIDERA' IL GIOCATORE

Le due società hanno le idee chiare sul futuro di Mastantuono. Ma cosa deciderà il giocatore? Accetterebbe, a esempio, di restare in un club che si ritrovasse a fine stagione fuori dalle Coppe Europee? Mastantuono sta benissimo a Firenze. Ha legato con dirigenti, compagni e città. Ma sa anche di aver bisogno di vnisibilità per poter difendere al meglio le sue legittime ambizioni in Nazionale. L'argentino non ha fretta di decidere. Sa che ci sono già oggi due-tre club di livello (uno italiano) pronti a offrirgli lo stesso ingaggio ma una sfida sportiva più ambiziosa. Appuntamento a primaverea. Quando arriverà il momento di dover imboccare la strada per la prossima stagione