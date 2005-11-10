Cagliari, il riscatto di Romano è solo una formalità. Può essere già considerato al 100% rossoblù

Alessandro Romano tornerà ad affrontare la Roma da avversario per la prima volta. L'occasione sarà la gara di domani sera all'Olimpico, quando il centrocampista che sta facendo benissimo in questa stagione, tanto da guadagnarsi anche la convocazione in Nazionale, affronterà quella che di fatto può essere già considerata la sua ex squadra, e vi spieghiamo perché.

L'arrivo in prestito con obbligo condizionato

Lo scorso 1 luglio 2026 il Cagliari annunciò l'arrivo del centrocampista in prestito con obbligo condizionato: "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Gianni Romano, che si trasferisce dalla AS Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2032". Ma già dal comunicato pubblicato pochi minuti dopo dalla Roma si è capito che le condizioni da raggiungere erano una semplice formalità, tanto che il club giallorosso parlò solo di obbligo: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano. L'operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto".

Le condizioni ci sono ma...

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW le condizioni erano comunque state inserite nell'accordo, ma sono una pura e semplice formalità. Alessandro Romano, già oggi, può essere considerato a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari a titolo definitivo, con il suo valore che è nettamente cresciuto, grazie alle sue prestazioni, in questo avvio di stagione, con il club sardo che quasi sicuramente dovrà respingere gli attacchi di altre società già nel mercato di gennaio, se vorrà continuare a contare sul centrocampista anche in futuro.