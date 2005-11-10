Juventus, nome nuovo per l'attacco: contatti esplorativi per Yeremay Hernandez

Sono giorni particolarmente intensi per Giovanni Carnevali, chiamato a prendere rapidamente confidenza con il mondo Juventus dopo il suo insediamento come amministratore delegato e direttore generale. Il dirigente bianconero sta proseguendo il proprio lavoro a tutto campo, tra incontri istituzionali, analisi delle strutture del club e pianificazione delle prossime mosse.

Nelle scorse ore Carnevali ha visitato da vicino il settore giovanile e l'area dedicata al calcio femminile, approfittando anche della qualificazione dell'Under 17 alle semifinali dopo l'eliminazione della Roma. Parallelamente sono in agenda confronti con alcune figure legate alla precedente gestione, tra cui il direttore tecnico Modesto e il responsabile delle performance Burgess, il cui futuro appare in bilico.

Sul fronte mercato la linea è già tracciata: prima sarà necessario realizzare cessioni e plusvalenze, con l'obiettivo di generare almeno 13 milioni entro il 30 giugno, e solo successivamente si passerà agli investimenti richiesti da Luciano Spalletti. Nel frattempo la Juventus continua a monitorare diversi profili giovani. Restano vivi i contatti per Mattia Liberali, sul quale si registrano anche gli interessamenti di Como e Sassuolo, mentre nelle ultime ore sono arrivati i primi approcci esplorativi per Yeremay Hernandez. L'attaccante del Deportivo La Coruña, autore di 11 gol e 10 assist nell'ultima Liga2, ha attirato l'attenzione di numerosi club europei. Per ora - scrive La Stampa - i bianconeri si sono limitati a raccogliere informazioni, ma il talento spagnolo è entrato ufficialmente nei radar della dirigenza.