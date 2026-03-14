Sporting pronto a infrangere il suo record di spesa per un calciatore: occhi in Spagna

Lo Sporting CP guarda già alla prossima stagione e tra gli obiettivi di mercato continua a figurare Yeremay Hernández, esterno classe 2002 del Deportivo La Coruña che sta vivendo un’annata di grande crescita. I numeri confermano il suo rendimento: dieci gol e sette assist in 27 presenze, dati che hanno attirato l’attenzione di diversi club ma soprattutto dei portoghesi.

La trattativa, però, si preannuncia complicata. Già la scorsa estate lo Sporting aveva provato l’affondo con un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus, trovando la netta chiusura del Deportivo, che ha sempre fatto riferimento alla clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Nemmeno la possibilità di giocare la Champions League o la volontà del giocatore di confrontarsi a livelli più alti hanno convinto il club galiziano a trattare.

Lo Sporting sarebbe disposto a rilanciare e anche a fare di Yeremay l’acquisto più costoso della propria storia, ma senza arrivare alla cifra richiesta. Molto dipenderà anche dal futuro del Deportivo, attualmente in zona play-off in Liga 2: una promozione garantirebbe maggiori entrate e renderebbe ancora più difficile una cessione, scenario che a Lisbona sperano di evitare.