Juventus, la proposta per Milik: 1 milione di prestito, obbligo legato alla Champions a 5,5

Prosegue la trattativa tra la Juventus e il Marsiglia per il ritorno di Arkadiusz Milik in bianconero, con il Corriere dello Sport che riporta la prima proposta dei bianconeri ai francesi, dopo che la Vecchia Signora non ha esercitato il diritto di riscatto pattuito lo scorso anno. Secondo il quotidiano la Juve ha messo sul piatto un milione di euro per il prestito e l'obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni, legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

I dubbi dell'OM

Dall'altra parte i francesi puntano ad avere più sicurezze, legando l'obbligo di riscatto a traguardi più facili da raggiungere, tipo le presenze stagionali. Il confronto tre i due club prosegue e la svolta è attesa a breve, con Massimiliano Allegri che ritiene fondamentale il ritorno del polacco a Torino.