Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Juventus, le ultime dalla Continassa: Thuram in gruppo, differenziato per Yildiz e Vlahovic

Juventus, le ultime dalla Continassa: Thuram in gruppo, differenziato per Yildiz e VlahovicTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:35Serie A
Giacomo Iacobellis
fonte Da Torino, Camillo Demichelis

Buone notizie dalla Continassa, dove Khephren Thuram si è allenato in gruppo questo giovedì. Allenamento differenziato per gestione dei carichi, invece, per Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. I bianconeri stanno preparando la partita di domenica contro il Verona, valida per il 35° turno di Serie A.

La Vecchia Signora è attualmente quarta in classifica a quota 64 punti.

Articoli correlati
Simonelli: "Troppi stranieri nelle giovanili, un 14enne ghanese più prestante di... Simonelli: "Troppi stranieri nelle giovanili, un 14enne ghanese più prestante di uno calabrese"
Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagli... Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagli
Serie A, Simonelli alla Camera: “La politica può continuare a girarsi dall’altra... Serie A, Simonelli alla Camera: “La politica può continuare a girarsi dall’altra parte, o aiutare il calcio in modo serio”
Altre notizie Serie A
Como, Fabregas: "Caso arbitri? Non penso mai alla malafede, altrimenti non giocheremmo"... Live TMWComo, Fabregas: "Caso arbitri? Non penso mai alla malafede, altrimenti non giocheremmo"
Fiorentina Primavera in vetta, Galloppa: "Così faccio crescere i miei ragazzi" Fiorentina Primavera in vetta, Galloppa: "Così faccio crescere i miei ragazzi"
Simonelli: "Troppi stranieri nelle giovanili, un 14enne ghanese più prestante di... Simonelli: "Troppi stranieri nelle giovanili, un 14enne ghanese più prestante di uno calabrese"
D'Aversa: "I ragazzi mi seguono dal primo giorno, risolte alcune problematiche di... D'Aversa: "I ragazzi mi seguono dal primo giorno, risolte alcune problematiche di atteggiamento"
Atalanta, allenamento mattutino in vista del Genoa: Rossi a parte, terapie per Bernasconi... TMWAtalanta, allenamento mattutino in vista del Genoa: Rossi a parte, terapie per Bernasconi
Torino, D'Aversa: "Quattro indisponibili a Udine. Vogliamo la parte sinistra della... Live TMWTorino, D'Aversa: "Quattro indisponibili a Udine. Vogliamo la parte sinistra della classifica"
Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagli... Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagli
Lazaro alle ultime partite con il Torino: si svincola. Ci sono il Palmeiras e un... Lazaro alle ultime partite con il Torino: si svincola. Ci sono il Palmeiras e un club del Qatar
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La clamorosa e pazza idea di Florentino Perez: tutte le ragioni per cui sta seriamente pensando al ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Dal ritorno dei Galacticos al fallimento Xabi Alonso
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Simonelli: "Derby di Roma il 17 maggio alle 12.30. Rocchi? Se qualcuno ha sbagliato pagherà"
Immagine top news n.1 Lukaku nuovo centravanti del Milan? Difficile, non impossibile. Lui si è proposto
Immagine top news n.2 Inchiesta arbitri, inizia l'interrogatorio di Gervasoni: "Rispetto il lavoro della magistratura"
Immagine top news n.3 PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Inzaghi: "L'inchiesta sugli arbitri mi ha scioccato. La mia Inter è stata penalizzata, non favorita"
Immagine top news n.5 Leao via dal Milan? C'è un esterno che già si propone per sostituirlo
Immagine top news n.6 Richard Rios e Perrone: il Napoli a caccia di un rinforzo per il dopo Anguissa
Immagine top news n.7 Yildiz in ripresa: il turco punta alla maglia da titolare contro il Verona
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano PSG-Bayern e il mercato: le italiane possono pescare dalle panchine. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando i gol non bastano: il miglior PSG della storia solo dopo l'addio di Mbappé
Immagine news podcast n.2 PSG-Bayern manifesto del calcio moderno: il punto d'arrivo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Giovanni Simeone l'uomo copertina del Torino: resterà in granata o lascerà in estate?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Paratici mi ha detto che Vanoli resta alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il più forte dopo Maradona è Kvaratskhelia? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "PSG-Bayern, il nostro calcio non può essere come quello"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Simonelli: "Troppi stranieri nelle giovanili, un 14enne ghanese più prestante di uno calabrese"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Il Napoli è cresciuto tanto, merito di Conte. Ci siamo tutti tranne uno"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, allenamento mattutino in vista del Genoa: Rossi a parte, terapie per Bernasconi
Immagine news Serie A n.4 Torino, D'Aversa: "Quattro indisponibili a Udine. Vogliamo la parte sinistra della classifica"
Immagine news Serie A n.5 Lewandowski preferirebbe la Juventus al Milan. Proposto accordo annuale: i dettagli
Immagine news Serie A n.6 Lazaro alle ultime partite con il Torino: si svincola. Ci sono il Palmeiras e un club del Qatar
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Sottil: "Il derby azzera tutto. Sesto posto in palio ma serve lucidità"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Bisoli: “I derby non si giocano, si vincono. Specie se valgono la salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Caserta: “È la partita dell’anno. Dobbiamo battere l'Avellino”
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Chiappella: "A Bari match dal peso specifico maggiore. Servirà grande prestazione"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Lombardo prima della sfida contro il Sudtirol: “È la partita della vita”
Immagine news Serie B n.6 Padova, Breda prima del Pescara: “Dobbiamo ritrovare la mentalità delle ultime in casa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 DASPO di tre anni ad un tifoso dell'Ascoli per il lancio di artifici pirotecnici
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Patti: “Playoff, ora il destino è nelle nostre mani. Questa squadra non vuole fermarsi”
Immagine news Serie C n.3 Cicerelli e la promessa ai tifosi del Catania: "Faremo di tutto per andare in Serie B"
Immagine news Serie C n.4 Juventus NG, Faticanti: "Sarò sempre grato a Chiellini e Brambilla"
Immagine news Serie C n.5 Novara, Boveri: "A breve sapremo se continueremo con Dossena in panchina"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, la nota del club biancorosso a seguito della squalifica di Selvini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA
Immagine news Calcio femminile n.2 Ricordate il Tavagnacco? Dalle vittorie della Coppa Italia alla retrocessione in Eccellenza
Immagine news Calcio femminile n.3 Il Brighton lancia le donne, ecco il primo stadio femminile in Europa
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, lesione del legamento crociato anteriore per Chiara Beccari
Immagine news Calcio femminile n.5 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Nel calcio regnano malafede, dubbi e caos… Ecco perché gli altri sport prosperano!