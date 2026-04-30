TMW Juventus, le ultime dalla Continassa: Thuram in gruppo, differenziato per Yildiz e Vlahovic

Buone notizie dalla Continassa, dove Khephren Thuram si è allenato in gruppo questo giovedì. Allenamento differenziato per gestione dei carichi, invece, per Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. I bianconeri stanno preparando la partita di domenica contro il Verona, valida per il 35° turno di Serie A.

La Vecchia Signora è attualmente quarta in classifica a quota 64 punti.