Juventus, Locatelli: "Il PSV ha meritato, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità"

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il PSV, che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

"Il PSV ha meritato di più, questo è quello che ha detto il campo. Ora dobbiamo guardarci in faccia e prenderci le nostre responsabilità. È una sconfitta che fa male, neanche noi ci saremmo aspettati di uscire. Queste partite vengono decise dagli episodi: il PSV ha avuto il pallino del gioco e ha meritato la vittoria. Noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e sicuramente fare meglio".

Sul calo nel secondo tempo:

"Non è stato un calo fisico, così su due piedi è difficile dire perché non siamo andati a pressare. Loro, con il loro palleggio, ci hanno costretto ad abbassarci e non siamo riusciti a prenderli".

Sul divario con il calcio italiano:

"Dipende dalle partite, anche in Serie A ci sono contesti diversi. Il PSV ha fatto una grande gara, ma gli errori partono da noi: avevamo la partita in mano e abbiamo sbagliato tanto".

Sulla poca comunicazione in campo:

"Nei momenti di difficoltà si vede la differenza tra esperienza e inesperienza, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Serve tempo, ma il tempo non c'è. Stiamo commentando una sconfitta che fa molto male".